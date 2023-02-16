Лукашенко заявил о готовности встретиться с Байденом в Минске

Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Байденом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с американским лидером Джо Байденом в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

«А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что готов провести совместную встречу с Байденом и президентом России Владимиром Путиным. « И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два "агрессора" и "миролюбивый" Президент. Почему нет? Ради прекращения войны», — заявил белорусский лидер.

По мнению Лукашенко, Байден откажется от визита в Белоруссию и останется в Польше, так как она играет активную роль в эскалации противостояния на Украине.