Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу

Жан-Пьер заявила, что президент США Байден 20-22 февраля совершит визит в Польшу

Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит визит в Польшу, анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале Белого дома.

Как заявила Жан-Пьер, в ходе поездки американский лидер обсудит с руководством Польши двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания.

Кроме того, по ее словам, Байден проведет встречу с главами стран «Бухарестской девятки», чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден, запланировавший визит в Польшу, возможно, отправится туда в конце месяца — к годовщине начала специальной военной операции России на Украине (СВО) 24 февраля.