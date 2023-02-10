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22:22, 10 февраля 2023Мир

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу

Жан-Пьер заявила, что президент США Байден 20-22 февраля совершит визит в Польшу
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит визит в Польшу, анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале Белого дома.

Как заявила Жан-Пьер, в ходе поездки американский лидер обсудит с руководством Польши двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания.

Кроме того, по ее словам, Байден проведет встречу с главами стран «Бухарестской девятки», чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны Вашингтона.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Байден, запланировавший визит в Польшу, возможно, отправится туда в конце месяца — к годовщине начала специальной военной операции России на Украине (СВО) 24 февраля.

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Марина Совина
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