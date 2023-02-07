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08:13, 7 февраля 2023Мир

Байден приедет в Польшу к годовщине начала СВО

NBC News: президент США Байден приедет в Польшу к годовщине начала СВО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / ABACA / Global Look Press

Президент США Джо Байден, запланировавший визит в Польшу, возможно, отправится туда в конце месяца — к годовщине начала специальной военной операции России на Украине (СВО) 24 февраля. Примерные сроки раскрыли источники телеканала NBC News.

Хотя точные сроки не называют, издание подчеркивает, что визит политика должен ознаменовать годовщину начала боевых действий. При этом само решение отправиться в Польшу не является окончательным, пока о нем не сообщит Белый дом, подчеркивают собеседники NBC News.

Будет ли Байден совершать другие остановки в ходе своей поездки, неясно. Представитель Совета национальной безопасности США отказался от комментариев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что его пока не приглашали приехать в Польшу одновременно с Байденом.

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Виктория Кондратьева
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