Зеленский заявил об отсутствии приглашения в Польшу для встречи с Байденом

Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу на встречу с президентом США Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не приглашали в Польшу на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Об этом в среду, 1 февраля, его слова приводит «Укринформ».

«Что касается президента Соединенных Штатов [Джо Байдена] — мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу», — отметил украинский лидер.

Таким образом он отреагировал на информацию, которая ранее появилась в украинских СМИ, что Байден во время предстоящего визита в Польшу может встретиться с Зеленским. Предполагалось, что встреча, которую Киев планирует использовать для реализации «широкого дипломатического плана», может состояться в конце февраля в Варшаве или Жешуве.

Ранее президент Польши Дуда сообщил, что президент США Байден может посетить страну в феврале.