Стали известны возможные сроки поездки Байдена в Польшу

Президент Польши Дуда сообщил, что президент США Байден может посетить страну в феврале

Президент США Джо Байден может посетить Польшу в феврале. О возможных сроках визита сообщил лидер страны Анджей Дуда, сообщает Reuters.

«Президент [Байден], скорее всего, приедет в нашу часть Европы в феврале... Нам очень сложно ответить, куда приедет президент, подробно, у нас нет такой информации», — сказал Дуда на пресс-конференции в Риге.

Ранее стало известно, что Байден может встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или в приграничном городе Жешуве. Согласно дипломатическим источникам Dziennik Gazeta Prawna, встреча политиков будет частью более широкого плана урегулирования конфликта.