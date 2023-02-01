Стало известно о возможной встрече Байдена с Зеленским в Польше

Dziennik Gazeta Prawna: Байден может встретиться с Зеленским и Дудой в Польше

Президент США Джо Байден может встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Польши Анджеем Дудой, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Уточняется, что проведение встречи возможно в Варшаве или в приграничном городе Жешуве. Согласно дипломатическим источникам газеты, встреча политиков будет частью более широкого плана урегулирования конфликта.

«Украинский президент представит план мирного урегулирования и призовет организовать посвященную Украине международную конференцию», — сказано в материале. Кроме того, Зеленский планирует затронуть темы предоставления Украине гарантий безопасности и обмена пленными.

Ранее в России прокомментировали «мирный план» украинского лидера. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что эта инициатива не имеет ничего общего с реальностью.