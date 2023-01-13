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00:14, 14 января 2023Россия

В России назвали «мирный план» Зеленского не имеющим отношения к реальности

Постпред России при ООН Небензя: «мирный план» Зеленского не имеет отношения к реальности

Фото: Брайан Смит / РИА Новости

«Мирный план», который предлагает президент Украины Владимир Зеленский, не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, Киев «всегда выступает с разными экстравагантными идеями», и нынешний мирный план из десяти пунктов является одной из ней.

Ранее первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова сообщила, что страна в 2023 году вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по «мирному плану» Зеленского и о создании специального трибунала над Россией. Она отметила, что работу будет вести постпред Сергей Кислица, возможен созыв чрезвычайной специальной сессии для принятия этого документа.

В декабре 2022 года пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной составляющей «мирного плана» по Украине является признание четырех новых регионов России. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно, добавил он.

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Марина Совина
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