Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России

МИД Украины сообщил о подготовке проекта резолюции ГА ООН о спецтрибунале против РФ

Украина в 2023 году вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального трибунала против России. Об этом сообщила первый заместитель главы МИД страны Эмине Джапарова, передает РИА Новости.

Она призвала страны-участники организации поддержать создание специального механизма «в связи с агрессией», который Киев намеревается представить на рассмотрение ГА ООН в этом году.

Джапарова также заявила, что руководство Украины считает приоритетным проект резолюции по «мирному плану» президента Владимира Зеленского. Она отметила, что работу будет вести постпред Сергей Кислица, возможен созыв чрезвычайной специальной сессии для принятия этой резолюции.

30 ноября Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными. Также, отметил представитель Кремля, они будут отвергнуты и осуждены Россией.

