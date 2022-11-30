Еврокомиссия нашла способ помочь Украине за счет России

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала создать структуру для инвестирования активов России в Киев

Европейская комиссия нашла способ помочь восстановлению Украины за счет средств России — заблокированных активов Центрального банка и денег российских бизнесменов. В короткие сроки предлагается создать структуру для управления этими активами и их инвестирования, следует из заявлений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Ущерб Украины оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать ущерб Украины и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть способы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, Еврокомиссия планирует работать над международным соглашением, которое позволит реализовать идею. «Вместе мы найдем легальные способы сделать это», — говорится в публикации.

Еврокомиссия не впервые говорит о своей цели по конфискации, а не просто заморозке российских активов. В октябре фон дер Ляйен отмечала, что пока для этого нет необходимой юридической базы. В российском правительстве, в свою очередь, заявляют о теоретической возможности обмен активами, по различным причинам замороженными в Европейском союзе и России, но считают ситуацию непростой.