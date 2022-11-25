Российский министр оценил идею обмена замороженными активами с Европой

Глава Минфина заявил о теоретической возможности обмена замороженными активами с ЕС

Обмен активами, замороженными в Европейском союзе и России по различным причинам, теоретически возможен, однако реализация идеи будет непростой, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» приводит «Интерфакс».

Тема рассматривается, но нужно выверить объем замороженных активов, пояснил Силуанов. По его оценкам, ситуация непростая, а соответствующие инициативы пока находятся в начальной стадии рассмотрения.

«В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь, в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом», — пояснил министр.

На Западе под заморозку попали активы российского Центрального банка, а также средства физических лиц, оказавшихся в санкционных списках. Европа при этом обсуждает возможность не только заморозки, но и конфискации активов в пользу Украины.