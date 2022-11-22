ЕС продолжил бороться за конфискацию российских активов

Politico: ЕС продолжает искать юридические пути для конфискации российских активов

Власти Европейского союза (ЕС) продолжают бороться за конфискацию замороженных активов России. Об этом стало известно Politico.

По информации издания, Европейская комиссия ищет юридические пути конфискации российского государственного и частного имущества в пользу Украины. Согласно документу, попавшему в распоряжение газеты, комиссия в поиске способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления российскими активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации.

Отмечается, что речь идет о более 300 миллиардов замороженных активов российского Центрального банка, а также об активах и доходах физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главная цель ЕС — не заморозить российские активы в Европе, а конфисковать их. При этом она отметила, что объединение не обладает для этого необходимой юридической базой. ЕС создал специальную группу экспертов для решения этого вопроса.