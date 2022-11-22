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09:09, 22 ноября 2022Мир

ЕС продолжил бороться за конфискацию российских активов

Politico: ЕС продолжает искать юридические пути для конфискации российских активов

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) продолжают бороться за конфискацию замороженных активов России. Об этом стало известно Politico.

По информации издания, Европейская комиссия ищет юридические пути конфискации российского государственного и частного имущества в пользу Украины. Согласно документу, попавшему в распоряжение газеты, комиссия в поиске способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления российскими активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации.

Отмечается, что речь идет о более 300 миллиардов замороженных активов российского Центрального банка, а также об активах и доходах физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главная цель ЕС — не заморозить российские активы в Европе, а конфисковать их. При этом она отметила, что объединение не обладает для этого необходимой юридической базой. ЕС создал специальную группу экспертов для решения этого вопроса.

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Виктория Кондратьева
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