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12:57, 25 октября 2022Мир

Глава Еврокомиссии назвала главной целью ЕС конфискацию российских активов

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что главной целью ЕС является конфискация активов России

Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

Главная цель Европейского союза (ЕС) не заморозить российские активы в Европе, а конфисковать их. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Однако, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз не обладает для этого необходимой юридической базой. «Мы работаем над этим. Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины», — рассказала она.

Глава ЕК назвал конфискацию не тривиальной задачей, над решением которой предстоит большая работа. «Очень важно помнить, мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для этого процесса», — пояснила она.

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Анжелика Бережная
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