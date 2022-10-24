В Кремле пообещали бороться с конфискацией активов в пользу Украины

Представитель Кремля Песков: Россия будет бороться с конфискацией активов в пользу Украины

Россия намерена искать варианты для защиты собственных международных активов и бороться с конфискацией активов в пользу Украины, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим», — сказал он.

Представитель Кремля также заявил, что многие активы страны, включая золотовалютные резервы, сейчас фактически просто сворованы западными странами. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву. Это не что иное, как посягательство на собственность, в данном случае — на государственную собственность и на частную собственность. Это разрушает основы основ для той системы экономических взаимоотношений, которая существует в мире», — возмутился он.

В марте глава Минфина Антон Силуанов заявил, что из-за санкций Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов своих резервов. «У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — уточнял министр.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина подтвердила, что общий объем замороженных западными странами резервов ЦБ составил около 300 миллиардов долларов. Резервы банка в своих национальных валютах заморозили США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония.