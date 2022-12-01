Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине

Пресс-секретарь Песков: международный трибунал по конфликту России и Украины нелегитимен

Попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными и будут осуждаться Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал представитель Кремля.

Ранее МИД Франции сообщил о начале создания специального трибунала в отношении действий России на территории Украины. К работе привлечены европейские и украинские партнеры, отметили в ведомстве.

30 ноября Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).