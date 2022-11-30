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23:59, 30 ноября 2022Мир

Франция приступила к созданию спецтрибунала над Россией

МИД Франции: Париж начал работу по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Фото: Unsplash.com

МИД Франции сообщил о начале работы по созданию специального трибунала в отношении России из-за преступлений на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, Париж приступил к соответствующей работе вместе с европейскими и украинскими партнерами.

Источник подчеркнул, что Франция также поддерживает расследования украинских правоохранителей и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности виновных в этих преступлениях.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал идею о создании специального международного суда по Украине под эгидой ООН попыткой придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении Москвы. Дипломат заявил, что инициатива ЕС является «примером того, что они называют "международный порядок, основанный на правилах" — они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные».

Марина Совина
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