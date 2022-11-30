Небензя оценил инициативу ЕС о создании трибунала по Украине

Небензя назвал идею ЕС о трибунале по Украине попыткой придать легитимность беззаконию

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о создании специального международного суда по Украине под эгидой ООН, назвал эту идею попыткой придать легитимность отъему российских активов и беззаконию в отношении Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Оценивая инициативу Евросоюза (ЕС), дипломат назвал ее «примером того, что они называют "международный порядок, основанный на правилах" — они эти правила придумывают, потом выдают их за универсальные».

«Я не знаю, что это за трибунал, и вообще, о чем идет речь», — заявил Небензя. По его словам, «они хотят получить "продавленное" решение Генассамблеи», когда она приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Дипломат подчеркнул, что у Генассамблеи нет компетенции для принятия подобных решений, это является прерогативой Совета Безопасности ООН.

Как считает Небензя, западные страны таким образом хотят «дотянуться до замороженных российских активов». «Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, пытаясь придать этому беззаконию некую форму легитимности. Вот для чего это им нужно», — резюмировал постпред.

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине 15 ноября. За документ проголосовали 94 члена ООН.

Согласно документу, членам ГА ООН совместно с Киевом рекомендуется создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что резолюция Генассамблеи является юридически ничтожной. Он оценил инициативу как «попытку легализовать нелегализумое».