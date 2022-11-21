В США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС

Politico: в США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС

Польша стала главным стратегическим партнером США и в скором времени может обрести самую мощную армию в Европе. Об этом сообщает Politico.

«Польша стала нашим самым важным партнером в континентальной Европе», — цитирует издание высокопоставленного офицера армии США.

Politico приводит данные, что Польша уже обладает большим количеством танков и гаубиц, чем Германия — страна с пока что крупнейшей армией в Евросоюзе. Отмечается, что если полякам, согласно плану, удастся к 2035 году увеличить армию с 150 тысяч до 300 тысяч человек, то Польша будет иметь «самые мощные сухопутные войска в Европе», как пообещал в июле министр обороны страны Мариуш Блащак.

Издание сообщает, что Варшава охотно закупает не только американское, но и южнокорейское оружие. Если весной 2022 года Польша заключила договор с США о поставке вооружений на сумму 23 миллиарда злотых (4,9 миллиарда евро), то с Южной Кореей сумма последнего заключенного договора составила (11,7 миллиарда евро). Среди поставок значатся следующие новинки: 32 истребителей F-35, 250 Abrams — из США, а также 180 танков K2 Black Panther, 200 гаубиц K9 Thunder, 48 легких штурмовиков FA-50 и 218 ракетных установок K239 Chunmoo — из Южной Кореи.

Автор материала подчеркивает, что к 2035 году страна намерена потратить на армию до 524 миллиарда злотых (112 миллиарда евро).

Ранее министр обороны Польши подполковник Михаил Марчиняк мотивировал отказ от участия в общеевропейской программе ПВО Sky Shield утверждением, что польская противовоздушная оборона является самой мощной в Европе.