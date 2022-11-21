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17:55, 21 ноября 2022Мир

Польша сослалась на свою мощь и отказалась от европейской программы Sky Shield

Глава Минобороны Польши Марчиняк заявил об отказе страны от программы ПВО Sky Shield

Фото: Faisal Mahmood / Reuters

Польша не будет участвовать в программе построения общеевропейской системы противоракетной и противовоздушной системы обороны (ПВО) Sky Shield, заявил министр обороны Польши подполковник Михаил Марчиняк. Об этом сообщает РИА Новости.

«На текущем этапе вооруженные силы не нуждаются в участии в инициативах такого типа, исходя из того, что идет процесс строительства интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны», — объяснил глава Минобороны отказ вооруженных сил Польши от участия в программе, сославшись на то, что польская противовоздушная оборона намного мощнее, чем у стран — участниц Sky Shield.

К программе, инициатором которой выступила Германия, присоединились Бельгия, Британия, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения. Страны подписали договор в штаб-квартире НАТО 13 октября.

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«Участие в этой инициативе с точки зрения вооруженных сил отбросило бы нас на несколько лет. В то же время мы, конечно, наблюдаем за ней и желаем успеха», — заключил подполковник.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии предложило Польше систему противоракетной обороны (ПВО) Patriot после инцидента с упавшими на границе республики ракетами. Польские военные намерены разместить батареи комплекса на границе с Украиной.

Вечером 15 ноября стало известно о гибели двух человек в результате падения двух ракет в районе польского села Пшеводув. Позднее президент Польши Анджей Дуда пояснил, что взрывы стали результатом падения ракет украинской ПВО.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что инцидент с падением украинской ракеты продемонстрировал упадок европейской системы обороны.

Польская газета Wyborcza объяснила, каким образом украинская ракета попала в Пшеводув. По версии издания, российская ракета летела в сторону Добротворской теплоэлектростанции (ТЭС), украинская сторона пыталась сбить ее выпущенной из Львова ракетой С-300, однако та попала в Польшу. При этом Добротворская ТЭС находится на северо-востоке от Львова, а ракета была выпущена на северо-запад.

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Глеб Бажуткин
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