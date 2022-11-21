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05:53, 21 ноября 2022Мир

В Германии заявили о серьезных проблемах с защитой неба Европы

Министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что ЧП в Польше обнажило бреши в ПВО Европы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Инцидент с падением украинской ракеты в польском селе Пшеводув продемонстрировал упадок европейской системы обороны. Это в интервью немецкой газете Rheinische Post признала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

В частности, она указала, что Европа усилить противовоздушную оборону, поскольку в этой сфере «есть бреши».

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув, погибли два человека. Позднее президент Анджей Дуда пояснил, что взрывы стали результатом падения ракет украинской ПВО.

Позднее Польская газета Wyborcza объяснила, каким образом украинская ракета попала в Пшеводув. По версии издания, российская ракета летела в сторону Добротворской теплоэлектростанции (ТЭС), украинская сторона пыталась сбить ее выпущенной из Львова ракетой С-300, однако та попала в Польшу. При этом Добротворская ТЭС находится на северо-востоке от Львова, а ракета была выпущена на северо-запад.

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Марина Совина
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