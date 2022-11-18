В Польше опубликовали карту прилета украинской ракеты

Gazeta Wyborcza опубликовала карту прилета украинской ракеты в Пшеводув

Польская газета Wyborcza объяснила, каким образом украинская ракета попала в Пшеводув. Соответствующая карта опубликована на сайте издания.

По версии газеты, российская ракета летела в сторону Добротворской теплоэлектростанции (ТЭС), украинская сторона пыталась сбить ее выпущенной из Львова ракетой С-300, однако она попала в Польшу. При этом Добротворская ТЭС находится на северо-востоке от Львова, а ракета была выпущена на северо-запад.

Ранее резидент Польши Анджей Дуда заявил, что представители Украины не смогут участвовать в расследовании ракетного инцидента, но им позволят ознакомиться с материалами дела. Он добавил, что доступ к документам и информации, полученным в ходе расследования, будет зависеть от конкретных оснований в части международного права.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев при этом обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось. Финальные результаты расследования станут известны позже.