Германия предложила Польше систему ПВО Patriot после инцидента с ракетами

Минобороны Германии предложило Польше систему ПВО Patriot после инцидента с ракетами

Министерство обороны Германии предложило Польше систему противоракетной обороны (ПВО) Patriot после инцидента с упавшими на границе республики ракетами. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает РИА Новости.

«Мы предложили Польше помощь в обеспечении безопасности воздушного пространства — с помощью наших истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot», — рассказала министр.

По ее словам, главная задача НАТО — не допустить становление альянса стороной российско-украинского конфликта. Ламбрехт отметила, что Варшава и ее союзники «благоразумно отреагировали» в ситуации, когда на польской территории упали ракеты.

«Согласно информации, которая имеется от американцев и из Польши, многое говорит в пользу того, что это была не российская ракета», — обратила внимание глава минобороны, тем не менее указав, что причина произошедшего все равно «кроется в Москве, а не в Киеве».

Ранее Ламбрехт признала, что инцидент с падением украинской ракеты в польском селе Пшеводув продемонстрировал упадок европейской системы обороны. В частности, она указала, что Европа усилит противовоздушную оборону, поскольку в этой сфере «есть бреши».

Информация о падении на территории Польши ракет, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины.

Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

