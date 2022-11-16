В МИД Польши заявили о падении российской ракеты на востоке страны

В МИД Польши заявили, что на востоке страны упала ракета российского производства

Фото: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

В МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении напомнили о многочасовом массированном обстреле объектов инфраструктуры Украины со стороны вооруженных сил (ВС) России 15 ноября.

«В 15:40 (17:40 по московскому времени) на территории села Пшеводув Хрубешувского повята Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли двое граждан Республики Польша», указано в заявлении МИД.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвало посла России в связи с инцидентом в районе польской деревни Пшеводув близ границы с Украиной. «Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — указали в МИД.