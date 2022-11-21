Польша захотела разместить ПВО из Германии на границе с Украиной

Глава МО Блащак: Польша согласилась разместить ПВО Patriot из ФРГ на границе с Украиной

Польша приняла предложение ФРГ на поставку американских комплексов противоракетной и противовоздушной обороны Patriot. Об этом написал вице-премьер и по совместительству министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

По его словам, польские власти «с удовлетворением» приняли предложение Германии. «Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной», — написал глава кабмина.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии предложило Польше систему противоракетной обороны (ПВО) Patriot после инцидента с упавшими на границе республики ракетами.

До этого глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт признала, что инцидент с падением украинской ракеты в польском селе Пшеводув продемонстрировал упадок европейской системы обороны. В частности, она указала, что Европа усилит противовоздушную оборону, поскольку в этой сфере «есть бреши».