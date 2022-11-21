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11:52, 21 ноября 2022Мир

Польша захотела разместить ПВО из Германии на границе с Украиной

Глава МО Блащак: Польша согласилась разместить ПВО Patriot из ФРГ на границе с Украиной
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lee Jae Won / Reuters

Польша приняла предложение ФРГ на поставку американских комплексов противоракетной и противовоздушной обороны Patriot. Об этом написал вице-премьер и по совместительству министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

По его словам, польские власти «с удовлетворением» приняли предложение Германии. «Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу, чтобы система размещалась на границе с Украиной», — написал глава кабмина.

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17 октября 2022

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии предложило Польше систему противоракетной обороны (ПВО) Patriot после инцидента с упавшими на границе республики ракетами.

До этого глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт признала, что инцидент с падением украинской ракеты в польском селе Пшеводув продемонстрировал упадок европейской системы обороны. В частности, она указала, что Европа усилит противовоздушную оборону, поскольку в этой сфере «есть бреши».

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Глеб Бажуткин
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