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00:30, 25 мая 2023Мир

Премьер Дании прокомментировала возможность своего назначения на пост главы НАТО

Премьер Дании Фредериксен опровергла слухи о том, что она станет новым генсеком НАТО
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала слухи о том, что ее могут назначить генеральным секретарем НАТО по истечении срока действия полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга, опровергнув эту информацию, сообщает ТАСС.

Она рассказала, что на встрече с президентом США Джо Байденом 5 июня они планируют обсудить саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле. При этом Фредериксен подчеркнула, что не претендует на пост генсека Североатлантического альянса.

«Я не претендую на другую работу, кроме той, которую выполняю как премьер-министр Дании», — заявила она.

Ранее издание Politico сообщило, что чиновник из Центральной Европы назвал Фредериксен кандидатурой на пост нового генсека НАТО. По его словам, политика из Дании рассматривает на этот пост ряд крупных союзников, поскольку страны альянса хотят видеть во главе организации человека, руководящего правительством. Кроме того, поскольку предыдущие генсеки были мужчинами, сейчас государства заинтересованы в кандидате-женщине.

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Марина Совина
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