Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 24 мая 2023Мир

Названа кандидатура на пост нового генсека НАТО

Politico: премьер-министр Дании Фредериксен может стать новым генсеком НАТО
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен «серьезно рассматривают» на должность нового генерального секретаря НАТО. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Чиновник из Центральной Европы, чье имя не раскрывается, назвал Фредериксен кандидатурой на пост нового генсека НАТО. По его словам, политика из Дании рассматривает на этот пост ряд крупных союзников, поскольку страны альянса хотят видеть во главе организации человека, руководящего правительством. Кроме того, поскольку предыдущие генсеки были мужчинами, сейчас государства заинтересованы в кандидате-женщине.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022

Однако не все участники НАТО готовы поддержать назначение на пост генсека кандидата из Северной Европы. Альянс уже возглавлял представитель Дании: с 2009 по 2014 год генсеком был экс-премьер страны Андерс Фог Расмуссен. При этом расходы Дании на оборону пока не составляют двух процентов от ВВП.

На должность главы НАТО также могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его коллега из Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свое решение об уходе с должности 20 февраля. Он должен был покинуть пост, который занимает с 2014 года, еще в октябре 2022 года, но члены альянса продлили его полномочия на год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ
В Германии рассказали о сигнале НАТО для России по Украине
В Словакии захотели пересмотреть соглашение о военном сотрудничестве с США
Госдеп одобрил сделку по продаже Украине NASAMS
Губернатор Флориды решил участвовать в выборах президента США
В ЛНР оператора дрона задержали по подозрению в помощи ВСУ
Названа кандидатура на пост нового генсека НАТО
В Армении прокомментировали высказывание Пашиняна о Захаровой
Умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер
Стало известно о вероятном наличии двойных агентов в окружении Залужного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.