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22:52, 20 февраля 2023Мир

Столтенберг подтвердил уход с поста генсека НАТО

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил уход в отставку осенью 2023 года
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что покинет свою должность будущей осенью. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

Столтенберг подтвердил уход в отставку осенью 2023 года. Он выразил надежду, что НАТО найдет достойного человека на пост генсека. Столтенберг также ответил на вопрос, намерен ли он остаться на этой должности, если его об этом попросят участники альянса. Он отметил, что не намерен спекулировать на том, что еще не произошло.

«Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине», — подчеркнул он.

Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, но на прошедшем в марте саммите лидеры стран, входящих в НАТО, продлили его полномочия до 30 сентября 2023 года.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Столтенберг может сохранить свой пост, и назвала его наиболее вероятной кандидатурой. В издании добавили, что есть и другие кандидаты на эту должность.

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Марина Совина
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