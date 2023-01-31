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02:16, 31 января 2023Мир

Названа наиболее вероятная кандидатура на пост генсека НАТО

Politico допустила сохранение Столтенбергом поста генсека НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yonhap News Agency / Reuters

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может сохранить свой пост, хотя есть и другие кандидатуры на эту должность. С таким мнением выступила газета Politico, ссылаясь на источники.

Politico допустила сохранение Столтенбергом поста генсека НАТО и назвала его наиболее вероятной кандидатурой. Источник в Североатлантическом альянсе подтвердил его желание сохранить место.

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Следующими за Столтенбергом кандидатурами являются премьер-министры Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас, а также министр обороны Великобритании Бен Уоллес. За ним следует премьер Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Информатор из сотрудников НАТО назвал «общим ощущением» в альянсе желание «глотнуть свежего воздуха». Другие источники добавили, что в качестве руководителя блока хотели бы видеть женщину: все предыдущие генсеки были мужчинами. Один из балтийских политиков призвал назначить главой НАТО представителя Восточной Европы, поскольку он обладает «опытом общения с Россией» и понимает ее «логику и менталитет».

Ранее The New York Times писала, что среди кандидатов на пост следующего генсека НАТО оказались четыре женщины. Газета допускала, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.

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Марина Совина
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