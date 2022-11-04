Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после Столтенберга

NYT: среди кандидатов на пост следующего генсека НАТО оказались четыре женщины

В качестве основного кандидата на пост следующего генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала должность министра иностранных дел страны, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

Издание отметило, что среди кандидатов, которые могут возглавить Североатлантический альянс после ухода Столтенберга, оказались четыре женщины и один мужчина. Среди них нет американцев, так как генерал США, как сообщила газета, традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

Среди возможных кандидатов в Европе выдвигаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Претендентом от Великобритании может стать нынешний министр обороны страны Бен Уоллес.

Источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал генсеку НАТО сменить работу, так как он не справляется со своими обязанностями.

