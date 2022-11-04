Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:40, 4 ноября 2022Мир

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после Столтенберга

NYT: среди кандидатов на пост следующего генсека НАТО оказались четыре женщины
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Sha Dati / Globallookpress.com

В качестве основного кандидата на пост следующего генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала должность министра иностранных дел страны, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

Издание отметило, что среди кандидатов, которые могут возглавить Североатлантический альянс после ухода Столтенберга, оказались четыре женщины и один мужчина. Среди них нет американцев, так как генерал США, как сообщила газета, традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.

Среди возможных кандидатов в Европе выдвигаются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Претендентом от Великобритании может стать нынешний министр обороны страны Бен Уоллес.

Источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал генсеку НАТО сменить работу, так как он не справляется со своими обязанностями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США допустили ввод войск на Украину
Популярная артистка поделилась воспоминаниями о бытовом расизме
Валуев прокомментировал идею Госдумы отказаться от признания CAS в России
Перебои в работе спутников Starlink обеспокоили украинских военных
Белый дом подтвердил визит советника Байдена в Киев
США отправили на Украину восемь ЗРК NASAMS
Mercedes отказалась от разработки роботакси
Европейских лидеров обвинили в сокрытии реальных трат для восстановления Украины
В Германии призвали отменить санкции против России
Байден рассказал о проблемах с поставками ракет Javelin Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.