Лавров посоветовал генсеку НАТО сменить работу

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу стоит уйти со своего поста, так как он не справляется со своими обязанностями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с телеканалом RT посоветовал главе альянса сменить работу.

По словам дипломата, в основе евроатлантической безопасности лежит принцип равной и неделимой безопасности, согласно которому «ни одно государство Евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других». Он подчеркнул, что ключевые принципы были согласованы и подписаны на высшем уровне главами государств.

«Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», — заявил Лавров.

Министр отметил высокомерность высказываний Столтенберга о непозволительности нарушения принципа Вашингтонского договора, «в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО».