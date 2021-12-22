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Лавров посоветовал генсеку НАТО сменить работу

Лавров: главе НАТО пора уйти на другую работу, так как он не справляется с обязанностями
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Vesa Moilanen / Globallookpress.com

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу стоит уйти со своего поста, так как он не справляется со своими обязанностями. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с телеканалом RT посоветовал главе альянса сменить работу.

По словам дипломата, в основе евроатлантической безопасности лежит принцип равной и неделимой безопасности, согласно которому «ни одно государство Евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других». Он подчеркнул, что ключевые принципы были согласованы и подписаны на высшем уровне главами государств.

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«Если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», — заявил Лавров.

Министр отметил высокомерность высказываний Столтенберга о непозволительности нарушения принципа Вашингтонского договора, «в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО».

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Анжелика Бережная
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