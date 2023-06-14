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13:07, 14 июня 2023Мир

Польша выступила за назначение нового генсека НАТО из восточного фланга

WSJ: власти Польши хотят, чтобы новым генсеком НАТО стал лидер с восточного фланга

Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Власти Польши выступили за назначение лидера с восточного фланга НАТО на пост генерального секретаря организации. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

По информации издания, Варшава не хочет, чтобы должность генсека занял представитель стран северной Европы. В частности, польская сторона выступила против назначения премьер-министра Дании Метте Фредериксен, так как она не соответствует потребностям альянса. Польша также считает, что Дания не выполняет обязательства по расходам на оборону.

Отмечается, что, по мнению польских властей, назначение генсека НАТО из страны бывшего СССР или государства, расположенного рядом с Россией, станет сигналом Москве. По этой причине Варшава и другие стороны выдвигают кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

Ранее Reuters сообщало, что гонка за пост следующего руководителя НАТО разгорается, но она фактически проходит тайно, а победитель еще не ясен. Агентство отмечало желание многих стран альянса, чтобы этот вопрос был решен на саммите НАТО в Литве в середине июля или ранее.

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    Виктория Кондратьева
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