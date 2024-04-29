В Нидерландах заявили о поддержке Турцией кандидатуры нового генсека НАТО

NOS: Турция поддержала премьера Нидерландов Рютте на посту нового генсека НАТО

Турция поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

«Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО», — отмечает телеканал.

Авторы материала напоминают, что для утверждения нового генсека необходимо согласие всех 32 стран-членов альянса. Турция была одной из четырех стран, которая ранее выступала против кандидатуры нидерландского премьера. После согласия Анкары среди противников остаются Венгрия, Словакия и Румыния. Три страны заявляют о непредставленности своего региона в военном блоке и выдвигают в противовес кандидатуру президента Румынии Клауса Йоханниса.

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался подавать руку Рютте по итогам совместной пресс-конференции, где обсуждалась повестка НАТО. Турецкий лидер проигнорировал жест после чего оба политика вышли из президиума и сделали рукопожатие перед камерами.