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13:24, 29 апреля 2024Мир

Эрдоган не подал руку возможному новому генсеку НАТО

Эрдоган не подал руку возможному новому генсеку НАТО премьеру Нидерландов Рютте

Фото: Burhan Ozbilici / АР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не подал руку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который является фаворитом на избрание новым генеральным секретарем НАТО. Видео было опубликовано на платформе Youtube.

Ситуация произошла 26 апреля. Рютте прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом конфликты на Украине и в Газе, а затем будущее Североатлантического блока.

«Турция — очень важный союзник в НАТО. После США Турция представляет вторую по величине военную державу в НАТО. Турция — страна, расположенная в сложном регионе, в географическом отношении с трудными соседями», — рассказал премьер Нидерландов в ответ на вопрос о том, что его кандидатура генсека находится под вопросом.

После завершения пресс-конференции Рютте встал, чтобы подать руку Эрдогану. Однако турецкий лидер проигнорировал жест после чего оба политика вышли из президиума и затем сделали рукопожатие уже перед камерами.

Ранее стало известно, что Рютте попросит помощи у Эрдогана в ходе своего визита в Стамбул. Нидерландский политик захотел обратиться за помощью к турецкому лидеру лично после состоявшегося телефонного разговора 31 марта.

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      Максим Габриелян
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