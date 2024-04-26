Главный кандидат на пост генсека НАТО попросит помощи Эрдогана

N-TV: главный кандидат на пост генсека НАТО Рютте попросит помощи Эрдогана

Главный кандидат на пост генсека НАТО премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попросит помощи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе своего визита в Стамбул. Об этом сообщает N-TV.

Рютте позвонил Эрдогану 31 марта и попросил поддержать его кандидатуру на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Теперь он собирается обратиться за помощью к турецкому лидеру лично.

Ранее сообщалось, что Эрдоган выдвинул Рютте ряд условий. По словам турецкого лидера, новый генсек должен служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом, а также укреплять единство блока и фокусироваться на главной роли НАТО.

Рютте считается главным кандидатом на пост генсека альянса, так как его кандидатуру уже поддержали 28 из 32 членов НАТО.