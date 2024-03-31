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22:10, 31 марта 2024Мир

Эрдоган назвал условия для одобрения кандидатуры на пост генсека НАТО

Эрдоган призвал нового генсека НАТО служить интересам и единству альянса
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул ряд условий Анкары премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который претендует на пост генсека НАТО. Слова Эрдогана приводит РИА Новости.

Эрдоган назвал условия для одобрения кандидатуры на пост генсека НАТО и заявил, что новый генеральный секретарь должен служить безопасности и интересам членов альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами. Кроме того, ему следует укреплять единство блока и фокусироваться на главной роли НАТО.

Турецкий лидер добавил, что «в свете этих принципов Турция примет своё решение по данному вопросу в рамках стратегической мудрости и справедливости».

Ранее издание Politico написало о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО. Отмечается, что решение Вашингтона побудит другие страны альянса выступить в поддержку политика.

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      Марина Совина
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