Стали известны слова Месси в раздевалке Аргентины после поражения в финале чемпионата мира

Журналист Кастильо: Футболист Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выступил с речью перед командой после поражения в финале чемпионата мира по футболу 2026 года от Испании. Об этом стало известно журналисту Эрнану Кастильо, чьи слова приводятся на странице в социальной сети X.

Футболист объявил партнерам по команде, что завершает карьеру в сборной страны.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встретилась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов чемпионатов мира. По этому показателю 39-летний аргентинец обошел шведского футболиста Гуннара Грена, который вышел на поле в финале ЧМ-1958 в возрасте 37 лет и 241 дня.