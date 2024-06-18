Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:38, 18 июня 2024Мир

Словакия поддержит главного кандидата на пост генсека НАТО

Словакия поддержит кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Словакия согласилась поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Об этом сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини, передает портал Euractiv.

«После консультаций с обоими кандидатами, а также обсуждений с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и словацким правительством Словакия рассмотрит поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы альянса», — заявил Пеллегрини.

По данным портала, первоначально государство выступало за назначение генсеком НАТО представителя какой-либо из стран Центральной или Восточной Европы. Под этот критерий подходит президент Румынии Клаус Йоханнис, также претендующий на пост. Тем не менее Словакия все же сделала выбор в пользу премьера Нидерландов, считающегося главным кандидатом на должность генсека.

Ранее сообщалось, что Рютте пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что в случае назначения генеральным секретарем НАТО разрешит Будапешту не участвовать в действиях в поддержку Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Выжил один из захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону преступников

      Российские военные получили «Планшет-А» для артиллерии

      Россиянкам назвали самую модную обувь на лето

      Женщина объяснила желание ходить по барам сверхъестественным даром

      Одесский суд назначил залог заставившему бойцов теробороны строить дом командующему

      Расправившегося с сыном фельдшера российской психбригады признали невменяемым

      Словакия поддержит главного кандидата на пост генсека НАТО

      На Украине утвердили отставку главы агентства по восстановлению инфраструктуры

      Ряд российских регионов предупредили об опасной погоде

      В Госдуме указали на одно изменение в работе Минобороны с участниками СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше