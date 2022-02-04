В Норвегии сообщили о новом месте работы Столтенберга

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение правительства страны.

«Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет. [Вице-президент] Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления на должность Столтенберга», — заявил представитель кабинета министров.

Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально он должен был закончить работу в 2018, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года. После окончания его периода он примет дела и должность на новом месте в Центробанке Норвегии.

Ранее генсек заявил о крупнейшем со времен холодной войны наращивании российских военных сил в Белоруссии. По данным НАТО, на территории страны суммарно находится 30 тысяч человек, в них входят подразделения спецназа, новейшие истребители, ракетные системы двойного назначения «Искандер» и комплексы ПВО С-400.