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В Норвегии сообщили о новом месте работы Столтенберга

Генсек НАТО Столтенберг станет главой Центробанка Норвегии в октябре 2022 года

Фото: Hannibal Hanschke / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в октябре 2022 года станет главой Центробанка Норвегии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на решение правительства страны.

«Йенс Столтенберг назначен сегодня на заседании госсовета на пост главы Центробанка Норвегии на период в шесть лет. [Вице-президент] Ида Вольден Бахе с 1 марта станет временным главой ЦБ до момента заступления на должность Столтенберга», — заявил представитель кабинета министров.

Столтенберг занимает пост генерального секретаря НАТО с марта 2014 года. Изначально он должен был закончить работу в 2018, но срок его полномочий был продлен до 30 сентября 2022 года. После окончания его периода он примет дела и должность на новом месте в Центробанке Норвегии.

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Дмитрий Сотак
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