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Генсек НАТО заявил о крупнейшем с холодной войны усилении России в Белоруссии

Столтенберг указал на крупнейшее с холодной войны наращивание военных сил РФ в Белоруссии

Фото: Globallookpress.com

В Белоруссии наблюдается крупнейшее наращивание военных сил России со времен холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что развертывание российских сил на белорусской территории ожидается с участием боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения «Искандер» и комплексов ПВО С-400.

Столтенберг подчеркнул, что усиление Москвы в Белоруссии происходит параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил России. Он призвал Москву к деэскалации ситуации.

Ранее сообщалось, что власти Украины поддержали план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Так, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не возражает против ответов Вашингтона на российские предложения по безопасности в Европе и поддерживает указанные шаги по деэскалации ситуации.

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Виктория Кондратьева
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