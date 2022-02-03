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Украина поддержала план США и НАТО по деэскалации с Россией

El Pais: Киев поддержал план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Mads Claus Rasmussen / Reuters

Власти Украины поддержали план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает издание El Pais, передает ТАСС.

По информации издания, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не возражает против ответов Вашингтона на российские предложения по безопасности в Европе и поддерживает указанные шаги по деэскалации ситуации. «Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти», — подчеркнул он.

Кулеба подчеркнул, что у Украины и США нет разногласий в оценке российской угрозы. «Тональность наших посланий может звучать по-разному, но реальная оценка одна: все возможно, и мы должны готовиться к каждому возможному сценарию», — уточнил он.

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Министр заключил, что Киеву необходимо оборонительное вооружение для поддержки дипломатических процессов. По его словам, провал Запада на Украине докажет всему миру, что западные страны не в состоянии защитить себя и свои фундаментальные принципы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США больше не используют термин «неминуемое» в вопросе возможного «вторжения» России на Украину после просьбы Киева не сеять панику. Она добавила, что в большинстве случаев в Вашингтоне утверждали, что российская сторона может вторгнуться в любое время.

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Виктория Кондратьева
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