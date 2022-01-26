МИД России получил ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание привез в российское Министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан в среду, 26 января и передал его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. МИД опубликовал заявление в связи с получением документа, сообщение размещено на сайте ведомства. Кроме того, письменный ответ НАТО был передан послу России в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что в ответе США на российские предложения будут изложены области, в которых Вашингтон согласен сотрудничать с Москвой. В частности, речь идет о контроле над стратегическими наступательными вооружениями, прозрачности в отношениях вооруженных сил между государствами, снижении рисков эскалации через создание каналов связи между военными ведомствами и вопросах размещения ракетных систем большой дальности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после получения из письменного ответа США российский МИД и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. В зависимости от содержания ответа будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу ответа

Госсекретарь США Энтони Блинкен с задержкой в 45 минут выступил в Госдепартаменте перед журналистами. Он подтвердил передачу письменного ответа Вашингтона в Москву, передает РИА Новости.

В этом документе, помимо изложения наших ключевых принципов, помимо изложения нашей обеспокоенности, обеспокоенности наших союзников и партнеров по поводу вещей, которые сделала Россия, и которые, как мы полагаем, подрывают безопасность и стабильность, мы также описываем сферы, где мы полагаем, что можем вместе развивать безопасность для всех, в том числе для России Энтони Блинкен Госсекретарь США

Дипломат подчеркнул, что документ содержит ранее озвученные Соединенными Штатами позиции и предложения по сотрудничеству, в том числе «очень позитивные моменты», которые позволят найти точки соприкосновения с Москвой в тех сферах, где это возможно. Он указал, что США готовы к дипломатическому сотрудничеству.

При этом Блинкен указал, что Вашингтон не опубликует ответ по гарантиям безопасности, поскольку дипломатия имеет больший успех при конфиденциальности переговоров. Госсекретарь планирует на следующей неделе провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Мы не опубликуем документ, потому что считаем, что дипломатия имеет большие шансы на успех, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия разделяет наши взгляды и отнесется к нашим предложениям серьезно Энтони Блинкен Госсекретарь США

Дипломат также сообщил, что в разработке документа принимал активное участие президент США Джо Байден. Он добавил, что американский лидер «благословил окончательный вариант документа, который был передан российской стороне».

Ранее, 21 января, глава МИД Сергей Лавров заявил, что было бы правильно опубликовать письменные ответы США по гарантиям безопасности, однако этого нельзя делать без их согласия.

В декабре МИД РФ, в свою очередь, обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Ситуация вокруг Украины

Блинкен сообщил, что ответ США был скоординировал с Украиной и европейскими союзниками, их позиция была озвучена в переданном России документе. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон рассматривает все варианты поддержки Киева на фоне кризиса.

Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни поставят на Украину новую партию военной помощи. Он отметил, что поддержка значительно укрепляется, а ее объем превысил размеры в предыдущие годы. Аналогичным образом поступают европейские союзники.

Мы знаем, что украинская экономика и финансовые позиции находятся под воздействием этого кризиса. И также, как мы укрепляем безопасность Украины, мы изучаем, как мы можем еще поддержать экономику в дополнение к той помощи, которую мы уже оказали Энтони Блинкен Госсекретарь США

Блинкен также сообщил, что копия ответа США на предложения России по гарантиям безопасности была направлена Киеву.

Санкции против России

Глава Госдепартамента отметил, что санкции против России в случае якобы планируемого вторжения на Украину не исключены. Он добавил, что американская администрация абсолютно уверено в солидарности всех партнеров, включая Германию, в вопросах возможных мер против Москвы в случае «возобновления российской агрессии».

Что касается санкций, то, как уже говорил президент [Джо Байден], никакие варианты не исключены. Мы продолжаем поддерживать координацию с нашими европейскими союзниками по суровым экономическим мерам против Москвы за ее действия Энтони Блинкен Госсекретарь США

Ранее стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) запросил у европейских банков отчеты об их готовности к введению санкций против России. Представители ЕЦБ выясняют, каким образом финансовые организации будут действовать при различных сценариях, например при попытке заблокировать доступ российских банков к международной платежной системе SWIFT.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз может ввести санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине, но не хочет этого делать. По его словам, Брюссель предпочитает решать сложившуюся ситуацию дипломатическим путем.

НАТО и гарантии безопасности

Блинкен заявил, что США не поступятся принципом «открытых дверей» НАТО, что было подтверждено в письменном ответе России по гарантиям безопасности.

МИД России сообщил, что Североатлантичейский альянс также передал свой ответ по российским предложениям послу РФ в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что документ поддержали все 30 союзников, передает РИА Новости.

Генсек подтвердил, что Альянс не собирается отказываться от политики «открытых дверей» и уважает право каждого государства делать суверенный выбор.

Столтенберг признал наличие серьезных разногласий с Россией, однако именно это делает важным диалог по урегулированию противоречий.

Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО, что делает наш диалог более сложным. Нам необходимо восстановить работу представительств в Москве и Брюсселе. Мы также в полной мере должны использовать существующие каналы связи между военными, для продвижения прозрачности и снижения рисков Йенс Столтенбрег генсек НАТО

Генсек НАТО указал, что напряженность на границе Украины и России продолжает нарастать. Он призвал Москву к незамедлительной деэскалации. Он также заявил, что Североатлантический альянс стягивает свои силы на восточном фланге для того, чтобы предоставить своим союзникам необходимые гарантии безопасности, а также для «мониторинга ситуации». Он назвал это «работой над деэскалацией» ситуации, сложившейся на российско-украинской границе.

Реакция в России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости заявил, что ответ США на предложения России по гарантиям безопасности говорит о том, что Вашингтон идет на прямую конфронтацию. Он подчеркнул, что Москва не примет заявление Соединенных Штатов.

Откровенно говоря, они идут на прямую конфронтацию. Их ответ нас удовлетворить не может, они собрали все в кучу - свои фантазии, претензии. Мы не примем такой ответ Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор также отметил, что не следует придавать значения заявлениям генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев написал в Facebook, что после ответа США появились темы для переговоров с Вашингтоном, а также с НАТО. Он добавил, что остальное - оценивать экспертам и «решать руководителям».

Есть темы для разговоров с США. НАТО с их ответом, копирующим ответ США, не актуальна. Украина, неоднократно помянутая, тем не менее курит в сторонке: не релевантна. Константин Косачев Вице-спикер Совфеда

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что не ждет прорыва после ответа США на предложения по гарантиям безопасности, Вашингтон продолжает вести себя так же, как в предыдущие годы.

Все, что просили в предложениях о гарантиях безопасности, в свое время Запад давал на это гарантии, обещания. И ничего не выполнил. Поэтому, думаю, в этом ничего нового с вами не увидим и не услышим Казбек Тайсаев Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ

Ранее первый замглавы международного комитета Госдумы и член российской делегации в ПАСЕ Алексей Чепа отреагировал на передачу России письменного ответа США на предложения по гарантиям безопасности. Он указал, что Вашингтон может не согласиться на них в силу проводимой политики последних лет. «Мы понимали, что будет попытка замылить ответ. Можно предположить, что те, кто хочет спокойствия и стабильности в Европе, по крайней мере, этого не увидят», — подчеркнул депутат.

