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В Госдуме отреагировали на передачу России ответа США по гарантиям безопасности

Депутат ГД Чепа: США могут не согласиться на предложения РФ по гарантиям безопасности
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Первый замглавы международного комитета Госдумы и член российской делегации в ПАСЕ Алексей Чепа в беседе с РИА Новости отреагировал на передачу России письменного ответа США на предложения по гарантиям безопасности. Он указал, что Вашингтон может не согласиться на них в силу проводимой политики последних лет.

«Мы понимали, что будет попытка замылить ответ. Можно предположить, что те, кто хочет спокойствия и стабильности в Европе, по крайней мере, этого не увидят», — подчеркнул депутат.

Чепа также напомнил, что в ПАСЕ большинством голосов была принята резолюция, ратифицировавшая права российской делегации. Он отметил, что на Ассамблее звучат одни и те же лозунги, призывающие к отсутствию диалога и использующие голословные обвинения. При этом стоит множество вопросов, в том числе по Украине, которые будут решаться при участии России, заключил парламентарий.

Ранее 26 января глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что после получения из письменного ответа США российский МИД и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. В зависимости от содержания ответа будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.

Марина Совина
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