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Лавров рассказал о готовности принять ответные меры против Запада

Глава МИД Лавров пообещал ответные меры, если Запад проигнорирует требования безопасности

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва готова принять ответные меры против стран Запада в том случае, если не получит ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом он заявил в ходе выступления в Госдуме.

Дипломат подчеркнул, что Россия не позволит «замотать дискуссию» и примет ответные меры на агрессивные действия западных стран, если не увидит письменного ответа на свои предложения.

Если же ответ будет получен, МИД и другие ведомства подготовят президенту РФ Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. Лавров напомнил, что ответ от Вашингтона ожидается на этой неделе. В зависимости от его содержания будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.

Информацию о том, что ответы предоставят на этой неделе, подтверждали в США и НАТО.

Виктория Кондратьева
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