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Лавров раскрыл действия МИД после получения ответа по гарантиям безопасности

Лавров: после ответа США по безопасности МИД подготовит предложения по новым шагам

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

После получения ответа от США по российским предложениям о гарантиях безопасности МИД и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах. Информацию об этом раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что ответ от Вашингтона ожидается на этой неделе. Он подчеркнул, что в зависимости от его содержания будут приняты решения о дальнейших действиях и разработаны соответствующие рекомендации.

Ранее глава российского МИД заявил, что США продолжают подталкивать власти Украины к прямым провокациям, направленным против России. Он отметил, что американская сторона с союзниками в Европе все больше наращивает военно-политическое давление на Москву и удваивают свои усилия по ее сдерживанию.

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Виктория Кондратьева
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