Лавров обвинил США в подталкивании Украины к провокациям против России

США продолжают подталкивать власти Украины к прямым провокациям, направленным против России. В этом Вашингтон обвинил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого в среду, 26 января, ведет РБК на своем канале в YouTube.

По словам министра, в последнее время США вместе с их европейскими союзниками все больше наращивают военно-политическое давление на Россию и удваивают свои усилия по ее сдерживанию.

«Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против РФ», — отметил Лавров.