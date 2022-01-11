Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о тайной многомиллионной помощи США Украине

CNN: США в конце декабря тайно одобрили выделение Киеву военной помощи на 200 млн $

Фото: U.S. Embassy in Ukraine / Reuters

США в конце декабря тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщила корреспондент CNN Кайли Этвуд со ссылкой на четыре источника в американской администрации.

Что именно вошло в пакет помощи, не сообщается. Однако, по информации собеседников журналистки, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.

Уточняется, что на данный момент поставки еще не начаты.

В начале января другой американский телеканал NBC News также сообщал, что Белый дом подготовил новый пакет военной помощи для Украины. При этом его собеседники, среди которых были действующие и бывшие чиновники, уточнили, что американская военная помощь уже поступает в Киев.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет
Экономист оценил влияние сильного доллара на мировую экономику
Раскрыты подробности о самых вооруженных подлодках в России
Стало известно о тайной многомиллионной помощи США Украине
Президент Мексики во второй раз заразился коронавирусом
В Гватемале перехватили самолет с тонной кокаина
Россияне захотели получать 166 тысяч рублей в месяц
Бритни Спирс снялась в стрингах топлес
В Японии проанализируют ситуацию после ракетного пуска КНДР
Финские ученые нашли способ улучшить экологию с помощью грибов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter