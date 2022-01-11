Стало известно о тайной многомиллионной помощи США Украине

США в конце декабря тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщила корреспондент CNN Кайли Этвуд со ссылкой на четыре источника в американской администрации.

Что именно вошло в пакет помощи, не сообщается. Однако, по информации собеседников журналистки, США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения.

Уточняется, что на данный момент поставки еще не начаты.

В начале января другой американский телеканал NBC News также сообщал, что Белый дом подготовил новый пакет военной помощи для Украины. При этом его собеседники, среди которых были действующие и бывшие чиновники, уточнили, что американская военная помощь уже поступает в Киев.