Белый дом подготовил новый пакет военной помощи Украине

Белый дом подготовил новый пакет военной помощи для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC New.

Действующие и бывшие чиновники уточнили, что американская военная помощь уже поступает в Киев. Так же источники рассказали, что украинские власти надеются, что новый пакет будет одобрен.

В декабре помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о подготовке Соединенными Штатами новых потенциальных пакетов дополнительной военной помощи для Украины.

Ранее на рассмотрение Сената США внесли проект резолюции в поддержку предоставления Украине дополнительной помощи для укрепления ее военного потенциала. В документе законодатели призвали администрацию президента США Джо Байдена отреагировать на российскую «агрессию» и оказать поддержку Киеву, укрепив оборонный потенциал Украины на суше, на море и в воздухе.