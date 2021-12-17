В США предложили укрепить военный потенциал Украины

На рассмотрение Сената США внесли проект резолюции в поддержку предоставления Украине дополнительной помощи для укрепления ее военного потенциала. Об этом сообщается на сайте сенатора-демократа Джин Шахин.

Авторами инициативы выступили 10 сенаторов от обеих партий. В документе законодатели призвали администрацию президента США Джо Байдена отреагировать на российскую агрессию и оказать поддержку Киеву, укрепив оборонный потенциал Украины на суше, на море и в воздухе.

«Соединенные Штаты не могут игнорировать последние усилия Путина по лишению украинского народа его суверенитета», — заявил сенатор от Техаса Джон Корнин.

Ранее администрация президента США Джо Байдена призвала партнеров из Европейского союза (ЕС) доработать более широкий пакет санкций против российских банков и энергетических компаний в случае возможного вторжения России на Украину.