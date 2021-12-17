США призвали ЕС подготовить санкции против оборонных компаний и банков России

Администрация президента США Джо Байдена призывает партнеров из Европейского союза (ЕС) доработать более широкий пакет санкций против российских банков и энергетических компаний в случае возможного вторжения России на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, новые ограничения могут затронуть оборонные компании, а также энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт. Помимо этого действие санкций распространится на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT.

Четкий сигнал

Как пояснили источники издания, срочность принятия новых санкций обусловлена отсутствием стремления Кремля отвести многочисленные российские войска и военную технику, которые в настоящее время сосредоточены у границ Украины. Как утверждают американские спецслужбы, на данный момент в регионе находятся уже около 70 тысяч российских военнослужащих. По мнению американских властей, формулировка санкций послужит четким сигналом президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, США также подталкивают Германию к остановке «Северного потока-2». Несмотря на то, что новое правительство ФРГ на данный момент не выражало готовности к такому шагу, 16 декабря немецкий регулятор заявил, что сертификация газопровода произойдет не раньше второй половины 2022 года. В свою очередь, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал данное решение политизированным.

Дипломатический путь не исключен

В то же время один из собеседников агентства подчеркнул, что Вашингтон и его западноевропейские партнеры пытаются найти баланс между сохранением дипломатического пути разрешения кризиса и демонстрацией того, что они намерены выполнить свои угрозы. Помимо этого, европейские страны, которые зависят от российского газа, также обеспокоены тем, какое влияние могут оказать санкции на их экономику.

Кроме того, источники издания выразили сомнение в том, что принятие новых экономических мер поможет отговорить Россию от вторжения на Украину, если Москва продолжит рассматривать контакты НАТО с Киевом как реальную угрозу безопасности страны. Другая трудность заключается в выборе момента, когда нужно будет объявить Путину о цене его действий, отметили они.

40 процентов потребляемого газа Европа получает из России

Ранее в декабре агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. До этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также заявлял, что Москва планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих.

В свою очередь, в России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на другие страны. Президент России Владимир Путин также отмечал, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику. При этом ранее глава государства указывал, что о якобы готовящемся нападении России на Украину заговорили еще в начале года, но ввод войск до сих пор не произошел.