Стало известно о попытках США подтолкнуть ФРГ к остановке «Северного потока-2»

США подталкивают Германию к тому, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского издания, новое правительство ФРГ на данный момент не выражало готовности к такому шагу.

Ранее депутаты Европейского парламента призвали власти стран объединения не вводить газопровод «Северный поток-2» в эксплуатацию, поскольку подозревают Россию в наращивании военной мощи и желании напасть на Украину.

16 ноября также сообщалось, что сертификацию «Северного потока-2» приостановили. По плану, она должна была завершиться 8 января 2022 года, но теперь сроки отодвинулись на неопределенный срок. Поставки по газопроводу могут начаться осенью 2022-го.

