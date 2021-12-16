Европарламент призвал не вводить «Северный поток-2» в эксплуатацию из-за Украины

Депутаты Европейского парламента призвали власти стран объединения не вводить газопровод «Северный поток-2» в эксплуатацию, поскольку подозревают Россию в наращивании военной мощи и желании напасть на Украину. Об этом говорится в тексте резолюции, опубликованном на сайте ЕП.

Парламентарии считают, что Европейский союз должен сократить зависимость от России в энергетической сфере, а вместо этого активно поддерживать Украину. Даже если введение «Северного потока-2» в эксплуатацию будет соответствовать Газовой директиве ЕС, его сертификацию все равно следует остановить.

Парламентарии не предлагают конкретных способов для поддержки Киева, отметив, что Европе следует прежде всего «усилить связи с украинской стороной».

Сертификацию приостановили 16 ноября. По плану, она должна была завершиться 8 января 2022 года, но теперь сроки отодвинулись на неопределенный срок. Поставки по газопроводу могут начаться осенью 2022-го.